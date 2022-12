Le VPC termine bien son premier tour

Toujours dans cette série de la promotion, le VPC qui sortait d’un non-match la semaine dernière a admirablement réagi face à Tchalou, qui le précédait pourtant de cinq places au classement (3-1)... "Il s’agissait d’un chouette match et ça fait du bien de l’avoir gagné, soupire Emmanuel Hagnéré. Et des joueuses de Masnuy et de Lessines présentes dans le public nous ont dit qu’elles avaient rencontré le même six quand elles avaient affronté Tchalou. Ce qui prouve bien qu’on n’avait pas devant nous une équipe déforcée", se félicite le coach frasnois, qui espère que le groupe s’est enfin rendu compte de ce qu’il était capable de faire afin qu’il puisse le répéter à l’avenir.

En P1, l’OTT n’a pas montré grand-chose à Frasnes, s’inclinant 3-0. Au grand désarroi de sa coach. "On n’a à nouveau pas joué à fond, râle Laurie Goffette. C’est un peu partout que cela a coincé et spécialement au niveau de la réception. Puis, on n’a jamais réussi à bloquer leurs ailières. Je n’ai pas trop vu cet esprit de combat qu’on avait contre Baudour."

« Avec Valentin malade et Xavier en pompier… »

Dans la même division, mais chez les garçons cette fois-ci, week-end contrasté pour Enghien, qui a gagné samedi à Marchienne-au-Pont (1-3) et perdu dimanche à la maison face à Saint-luc Mons (0-3). "On a joué ces deux matches avec un effectif une fois de plus réduit, se désespère Charline Couppez. Merci à Valentin Devroede, pourtant malade, mais présent samedi et à Xavier Debaisieux qui aura joué le pompier de service en occupant plusieurs postes."