Le Court 17, atout numéro un pour l’essor du padel

La soirée de clôture de la saison organisée en marge des Masters a permis à l’AFP de tourner la page d’une année 2022 riche en émotions. Exercice quelque peu entaché par la décision ministérielle de reconnaître le rival qu’est l’AFT comme fédération officielle, certes, mais qui aura tout de même permis à l’AFP de se faire une place dans le cœur de ses nombreux affiliés. L’AFP n’aura pas oublié de récompenser les plus fervents d’entre eux. Avec quatre titres en interclubs pour Kain, trois au Court 17 et un pour l’Abbaye, le coffre des dirigeants régionaux était bien chargé au retour de La Louvière. Quant à la Kainoise Marie Maligo, elle a été fleurie en tant que dame à avoir disputé le plus de rencontres: 104 !