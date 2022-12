La meute kainoise a triomphé au Wolf Park

Ce succès se fait particulièrement ressentir à Kain qui dispose désormais de six terrains et quelques-unes des meilleures raquettes de la région. Les messieurs du KPC n’ont pas été en reste en 2022, remportant le titre wallon en catégorie 400, mais c’est surtout grâce à ses filles que Kain a dû agrandir son armoire à trophées. Multiples lauréates en tournois et en interclubs, les meilleures Kainoises ont répondu présent lors des Masters. Bien sûr, en padel féminin, avoir Marie Maligo en ses rangs constitue un atout indéniable. Toutefois, résumer l’énorme saison des Tournaisiennes à la seule présence de la surdouée kainoise serait réducteur. Samedi, elles étaient quatre à se disputer la victoire en dames 500, la plus haute catégorie féminine… Maligo, bien sûr, finalement lauréate associée à Anne-Charlotte Lebailly, mais aussi Marie Lecocq et Charlotte Antkowiak, de l’autre côté du filet. Soit le noyau dur de l’équipe qui a fait trembler toute la Wallonie. Anne-Cha Lebailly était aux anges d’être repartie avec le titre en poche. "C’était une belle finale, même si c’était un peu perturbant pour les quatre joueuses de savoir que la rencontre était diffusée à la télé."

Maligo, joueuse « alpha »

L’AFP avait en effet obtenu que les finales du dames 500 et du messieurs 1 000 soient retransmises sur les différentes télés régionales de Wallonie. "J’ai regardé le match en replay, confie Anne-Cha. Avec le public, l’enjeu et le stress, ce n’était pas facile de livrer un bon match, mais je trouve que le niveau de jeu a été au rendez-vous. En plus, nous nous connaissons sur le bout des ongles. Et comme souvent, je pense pouvoir dire que c’est Marie Maligo qui a le mieux géré la situation. J’ai de mon côté été agréablement surprise de mon niveau de jeu. Je me rends compte que j’ai bien progressé ces six derniers mois."

Les Kainoises sont déjà au-dessus de la mêlée. Si, en plus, elles progressent encore…