Arbitres: MM. Moen et Van Deuren. Périodes: 24-10, 46-19, 72-33, 94-40. Waregem: Billiaert, Claessens 26, Vindevogel 11, Kapenga 11, Devos 6, Desplenter 11, Bogaert 7, Bevernage 3, Duhamel 5, De Munck 14. Brunehaut: Ndoye 4, Lemaire 4, Bellanger 8, Wibabara 2, Huwé 2, Blanc 4, Nowacki M 7, Arfaux 0, Nowacki C 5, Diakité 4.

Le court déplacement en Flandre Occidentale n’aura pas été une réussite pour une équipe de Brunehaut très motivée à l’idée de prendre sa revanche sur une formation de Waregem qui n’avait pas spécialement dominé le match aller. Si les visiteuses réussissent leur début de match (6-8), les Flandriennes accélèrent les échanges, s’appuient sur une Claessens en feu et s’illustrent à distance. Les Lionnes réagissent en début de deuxième quart mais les locales passent alors en press tout terrain et asphyxient nos régionales qui voient l’écart se creuser (46-19). La deuxième mi-temps n’est qu’une formalité pour Waregem qui remporte un succès facile contre une équipe qui aura paru bien trop démobilisée. "C’est la première fois cette saison que je vois mon équipe dans cet état. On s’est laissé marcher dessus et Waregem s’est promené. Certes, les deux dernières semaines d’entraînement ont été compliquées avec beaucoup de malades mais il faudra impérativement réagir pour bien entamer le deuxième tour", commentait, très déçue, Lorine Gobert.