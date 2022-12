Bevernage: « On a une revanche à prendre »

Pour une grande première au sein de l’élite, une défaite 49-62 face à une équipe de la renommée de Waregem n’avait, en soi, rien de déshonorant. Pourtant, Lorine Gobert et les siennes en ont gardé un réel goût de trop peu car il y avait, il est vrai, la place pour faire mieux. C’est simple, la coach de Brunehaut avait directement pointé le club flandrien comme un adversaire à prendre au second tour, qui débute dès ce soir. "Il y a un peu plus de deux mois, nous devions encore apprendre à mieux nous connaître et nous trouver sur le parquet, se souvient Vibe Bevernage qui va malheureusement rater les retrouvailles avec sa sœur Kato. Résultat, on avait manqué beaucoup trop de choses en attaque et Waregem en avait profité pour s’imposer, alors que nous n’étions sans doute pas inférieures. Depuis lors, toute l’équipe attend ce match pour démontrer qu’on peut gagner. Je serai toutefois en civil sur le banc car ma déchirure au mollet n’est pas encore totalement guérie. Après la courte trêve que nous observerons entre les fêtes, je pourrai enfin reprendre et attaquer normalement le second tour du championnat. Enfin, à part moi, toutes les filles sont en forme et déterminées à aller chercher notre quatrième victoire de la saison."