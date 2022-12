Depuis quelques semaines, quelque chose a changé du côté leuzois. Les belles promesses du début de saison ont laissé place à une fameuse déception. Vendredi, face au deuxième du général, les hommes d’Olivier Lefebvre se sont inclinés lourdement face à une formation ambitieuse qui joue le titre. Un score sans appel qui pose des questions sur la situation actuelle de son groupe. "Par rapport au début de saison, le groupe est moins motivé. Les joueurs sont dès lors moins présents aux entraînements et du coup, ça devient très difficile de poursuivre notre progression. Les automatismes n’y sont plus depuis plusieurs rencontres. On se cherche sur le terrain face à des équipes qui sont très bien en place, comme Eagles Brussels."

Le coach leuzois, qui a perdu un peu de sa motivation, espère mettre à profit la coupure hivernale afin de changer les choses. "On va essayer de trouver quelques joueurs investis pour relancer la machine. On va un peu passer en revue certaines équipes pour voir si on ne sait pas recruter l’un ou l’autre joueur qui serait peut-être en manque de temps de jeu. Je souhaite surtout retrouver un effectif qui s’entraîne pour pouvoir reformer un bon groupe et surtout progresser. On doit vraiment tenter quelque chose si l’on veut faire un bon second tour", conclut le coach des Leuzois.