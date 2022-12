Templeuve et Estaimpuis respirent un peu

Le Templeuvois Jérôme Geers saluait aussi le regain de forme de ses ouailles: "J’ai retrouvé un tout bon Payen, le jeune Delrue a apporté de la vitesse et de l’envie, et globalement, ce sont les huit joueurs présents qui sont allés chercher cette victoire, même si Vanhoutte a rapidement quitté le jeu sur blessure."

Tournai récupère malheureusement la lanterne rouge que lui a volontiers cédée Cuesmes ce dimanche. "Dommage qu’on ait commencé à défendre après un quart d’heure, alors que Cuesmes jouissait d’une adresse insolente. Car par la suite, mon équipe a remonté la pente, notamment grâce aux jeunes, mais le mal était fait", regrettait Émilien Duhamel.

En haut de tableau, les Mouscronnois de Ben Ramon ont réalisé la toute bonne opération du week-end en battant Celles puisque, à l’instar de Kain, Mons et Blaregnies ont également mordu la poussière. La Frat se positionne ainsi à la deuxième place aux côtés de Boussu et de Blaregnies. Avec un match de moins ! "On a directement pris dix points d’avance que nous avons gérés tout le reste de la partie. Il faut dire que j’avais cette fois neuf joueurs, tous animés d’une réelle envie de bien faire", soulignait Benjamin. Valentin Libbrecht s’est mis en évidence avec près de trente points marqués.

Enfin, Dottignies n’a rien pu faire face au futur champion où le quatuor Huybreck (16), Louis (10), Gallez (18) et Volpato (17) s’est régalé… "Nous avons résisté une petite mi-temps avant de craquer, tandis que je manquais de rotations avec notamment trois joueurs qui avaient joué en équipe A juste avant. Mais je ne cherche pas d’excuse : quand Colfontaine met en route, il n’y a rien à faire. On comprend aisément qu’ils fassent la course en tête du championnat", concédait Damien Schiavone.