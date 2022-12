Brunehaut passera les fêtes au chaud

Prudents au moment de recevoir le voisin leader du championnat, les Frasnois s’organisaient bien sur le plan défensif pour observer au mieux leurs prestigieux adversaires. Après quelques minutes de jeu à tourner autour de leur proie, les visiteurs trouvaient toutefois la faille par Planque. Au quart d’heure, les Olympiens sortaient la tête de l’eau et passaient de peu à côté de l’égalisation sur un tir de Paternotte qui heurtait le montant de Morant. Les locaux insistaient et arrivaient ainsi à rétablir la parité à une poignée de secondes du repos sur un tir venu de nulle part Paternotte. "Au début du match, on a dû s’adapter un peu au jeu de Brunehaut, commentait le Frasnois Ismail Ouchen. En l’absence de quelques joueurs, on voulait d’abord prendre nos marques face à un tel adversaire et voir un peu comment ça allait finalement se passer. Durant les dix dernières minutes de jeu, on est allé les chercher plus haut et ça nous a bien réussi puisqu’on est parvenus à égaliser."