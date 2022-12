Le BC Blaton a fait preuve d’un sacré répondant samedi soir à domicile face à Mont-sur-Marchienne, un costaud second classé de l’élite provinciale. Malgré un maintien de leurs efforts durant l’entièreté de la rencontre, les Blatoniens ont une nouvelle fois dû s’avouer vaincus mais par un écart minime de deux petits points. Thibaud Péridaens était mitigé à la suite de ce résultat. "Une défaite de deux points est toujours rageante mais retenons aussi qu’elle est en réalité encourageante vu le statut de cette très belle équipe de Mont-sur-Marchienne. Nous nous sommes améliorés par rapport aux dernières semaines. Nous avons joué collectivement. Nous finissons la première partie de championnat sur une note moins négative. Il nous faudra désormais être capable de répéter des prestations comme celle-ci toutes les semaines pour chercher des victoires à partir de janvier." Blaton ne devra en tous les cas plus calculer tout au long du second tour du championnat si le club veut assurer son maintien au sein de cette P1 hennuyère.