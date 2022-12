Scores: 14-10, 28-38, 55-45, 73-58. Maffle: Laloy B. 5, Meunier A. 0, Laloy Z. 6, Sluys 0, Majchrzak 17, Meunier M. 12, Andries 2, Delfante 16, Boudry 4, Vilette 11.

Les Mafflois avaient l’occasion de signer une neuvième victoire contre une formation de Nivelles qui n’a gagné que trois fois cette saison. Après la mise au point en semaine, les joueurs semblent avoir compris ce qu’on attend d’eux et entament la partie par un 14-10 prometteur malgré beaucoup d’occasions ratées. La suite est, hélas, moins brillante. Les locaux s’endorment, laissent Nivelles prendre confiance et les visiteurs rentrent au vestiaire avec dix points d’avance. "Il a fallu resserrer les boulons et j’ai retrouvé mon équipe dans le troisième quart, confie Patrick Verdun qui a apprécié la seconde mi-temps de ses hommes qui défendent comme des lions et signent alors un probant 27-7 dans le troisième quart avant d’achever le travail très proprement. On regrettera quand même le manque de régularité sur l’ensemble de la partie mais cette victoire fait du bien et nous permet de finir l’année sur une bonne note. Sur l’ensemble du premier tour, on réalise un 8 sur 13 pour lequel on aurait signé des deux mains avant les trois coups du championnat", poursuit le coach qui devra tenir compte de l’indisponibilité du hall Marcel Denis lors de la première semaine de janvier pour prévoir les entraînements, la commune y installant de nouveaux anneaux. Le groupe va donc continuer à travailler entre Noël et Nouvel An pour préparer le match de reprise du 14 janvier à Genappe. Par ailleurs, le comité commence à préparer tout doucement l’avenir, même si la priorité sera dans un premier temps d’intégrer des jeunes avant d’envisager d’éventuels transferts.