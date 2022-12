La victoire face à Fleurus était attendue pour les Templeuvoises. Elle ne se sont pas fait prier pour plier le match dès les premiers instants de leur duel face à l’équipe carolorégienne. Le seul étonnement pouvant provenir de la feuille de match était que cette fois, les sœurs Meurisse ont laissé la part belle des points à leurs coéquipières. Cette victoire est une manière de confirmer le bilan templeuvois à l’heure de la trêve, et cela dans la bonne humeur. Alex De Witte retenait l’esprit positif affiché durant toute la partie. "Le match s’est déroulé dans une ambiance très fair-play et notre public a même encouragé les joueuses de Fleurus. Notre premier tour nous permet d’être bien placés pour envisager les play-off. L’ambiance de travail nous donne du plaisir et ça se ressent dans les prestations en match. Je félicite les filles et les encourage à continuer comme ça."