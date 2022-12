Enghien donne l’impression d’être continuellement à deux doigts de pouvoir titiller des formations plus imposantes sur papier. Il ne manque souvent pas grand-chose aux Titjes pour s’emparer de la victoire. Ce fut encore le cas lors de l’accueil de Mons Capitale. Cette courte défaite de six points ne donnait pas à Christophe Deglas de quoi émettre des reproches à son effectif. "Nous avons trop peu marqué lors de ce match. Nous avons bien joué mais le manque de réalisme offensif nous a été dommageable, mais je ne peux pas en vouloir aux filles pour ça. Elles ont bien défendu face aux rapides Montoises. Les dix points concédés d’affilée au troisième quart-temps nous ont fait du mal. Les shoots pourront s’améliorer en ayant confiance. J’ai vu de belles tentatives et des combinaisons mais ça ne nous a pas permis de gagner."