Mouscron passe l’obstacle courtraisien

KW Courtrai – RD Mouscron 11-16

Scores par période: 3-5, 1-3, 1-7, 6-1. Royal Dauphins Mouscronnois: Tom Lepoint, Alexander Grman, Clément Croquet (7), Alexis Durand, Rostyslav Naumchyk (3), Maxime Desloovere, Julien Donche, Nathan Quoirez (3), Hiliane Zaoui (1), Valentin Roussel, Samy Labreg (2), Julien Reinquin, Guillaume Wartelle-Hugues.

Mouscron se méfiait tant et plus de ce second déplacement d’affiliée à Courtrai car il se doutait qu’il trouverait en face de lui des joueurs très revanchards. Le premier thème est ainsi la preuve de cette crainte avec un KWK qui s’accroche aux basques de Hurlus qui prennent malgré tout les devants grâce à Naumchyk et surtout à Croquet, auteur de quatre buts en l’espace de quelques minutes et l’un des hommes du match puisqu’il en mettra encore trois par la suite. Quoirez permettait à ses couleurs de creuser encore un peu plus l’écart une fois la mi-match atteinte (4-8) avant que sa formation ne sorte une démonstration dans la troisième période conclue sur la marque de 1-7. "On a vraiment sorti un bon match jusque-là, explique Gabo Gallovich, le coach mouscronnois. À 5-15, on savait déjà que la qualification pour les quarts était acquise. On pouvait gérer un peu plus tranquillement mais pas au point d’encaisser un sévère 6-1 dans le dernier thème. Si on n’a pas été bon, c’est bizarre comme en Belgique, on a parfois tendance à donner l’occasion à des équipes malmenées d’adoucir la sévérité de leur défaite en changeant totalement sa façon de siffler." Message à l’attention d’arbitres qui sanctionnaient chacune des touches de balle des visiteurs. Ce qui aura notamment agacé certains joueurs, dont Alexis Durand exclu pour une brutalité à un peu plus d’une minute du coup de sifflet final. "Dommage que le match se soit terminé de cette façon-là, alors que tout avait été correct jusque-là, note Gabo Gallovich. Mais un grand bravo à toute mon équipe qui s’est montrée très solidaire. Ça a bien tourné en attaque, on doit se montrer satisfait de ce qui a été fait."

CN Tournai – RSC Malines 9-13

Scores par période: 2-3, 0-4, 3-2, 4-4. Cercle Natation Tournai: Nicolas Delaby, Mael Leseney, Justin Kubat (2), Guillaume Kubat, Jules Keunebrock, Albert Minet (1), Hector Droulez (3), Matis Baouche (3), Victor Munaut, Eloi Minet, Édouard Thoemare, Alexandre Kubat.

Toujours sans Carrez qui a renoncé en cours de saison, ni Sidhoum et Hirbek qui restent convalescents, ce qui a de nouveau privé le CNT d’une grosse dose d’expérience, il était d’office difficile d’envisager la qualification face à Malines, le champion de Belgique sortant pour rappel. Toutefois, les Tournaisiens ont livré une belle bataille, ne lâchant pas si facilement l’affaire. La première période était équilibrée et se finissait sur le plus petit des écarts en raison des goals de Baouche et Droulez. Les Malinois punissaient par contre les Tournaisiens dès la période suivante à l’issue de laquelle le marquoir affichait 2-7. "On s’est pris un but élastique après avoir eu des occasions en notre faveur, sur un duel que notre gardien Nicolas Delaby ne peut logiquement sortir. Puis, on s’en prend un deuxième et là, on a un petit coup sur la tête, ce qui permet à Malines de creuser l’écart", note le pivot Jules Keunebrock. Mais Tournai se réveillait ensuite pour remporter le troisième thème 3-2. Revenu à quatre buts, le CNT contraignait alors Malines au 4-4 pour conclure la partie. "On avait reçu des demandes de Sam pour ce match, mais l’idée première était vraiment de se faire plaisir, jouer comme on voulait, s’amuser avant tout. On a dès lors joué librement et vu le résultat, je me dis qu’on a eu raison. Malines a peut-être fait plus tourner dans la seconde partie de la rencontre mais il a un tel effectif qu’on ne voit pas la différence. C’est vraiment nous qui avons prouvé que, quand on le voulait, on pouvait tenir la distance face à un tel adversaire." Un Malines qui rejoint donc Mouscron en quarts de finale, au même titre que les deux Anvers – A et B – Gentse, La Louvière et Eeklo, alors que doit encore se jouer Hasselt-Tielt en janvier.