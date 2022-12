L’Estudiantes conclut 2022 par une défaite à Kraainem

Mais le duel retour ne s’est pas passé de la même façon, les hommes de Romain Poix s’étant inclinés 28-24 après avoir pourtant été au contact des Bruxellois tout au long de la rencontre. "On la démarre bien, commente Romain Poix. Pendant toute la première mi-temps, les deux équipes sont véritablement restées au coude-à-coude. Il n’y a jamais eu un gros écart. Le plus large aura été trois buts. Mais en travaillant bien au niveau défensif, on a réussi à revenir à un petit goal au moment de rentrer aux vestiaires pour le repos. Tout était dès lors encore à faire pour chaque équipe."

Dans un duel serré entre des formations affichant un niveau de jeu similaire et misant sur un jeu de défense très efficace, peu de goals ont été marqués en première période. "Ce sont les prestations collectives et défensives qui ont en effet surtout marqué les esprits, confirme le coach de l’Estu. Après la pause, c’est reparti de manière tout aussi serrée ! On a seulement eu un petit trou d’air à un moment donné, ce qui a permis à Kraainem de partir à plus quatre au marquoir. Toutefois, en resserrant de nouveau les boulons en défense et en optant pour des choix tactiques judicieux, on est parvenu à embêter une nouvelle fois l’adversaire. On est ainsi revenu à deux buts avec la possibilité de repartir pour une action offensive qui nous aurait permis de réduire l’écart au strict minimum. Mais on s’est alors perdu en faisant un mauvais choix et en redonnant la balle à un Kraainem qui était tout heureux."

La chance tournaisienne était passée… "On finit le match en persistant dans nos options défensives, mais dans la dernière minute, alors que l’on tente pas mal de choses en attaque pour marquer le plus vite possible, on se prend deux derniers buts pour un résultat final qui ne reflète pas du tout la physionomie du match car on méritait le partage voire même la victoire."