Les Mouscronnoises en mode alternatif

Mouscron démarre la rencontre avec un six inédit puisqu’Élodie Delnatte fait son retour dans l’équipe. Cette dernière se met tout de suite en évidence et permet à Mouscron de creuser l’écart rapidement (9-4). Les locales poursuivent sur leur lancée grâce à une bonne distribution au centre. Soignies réduit malgré tout l’écart grâce à Valentina Pittolo à l’aile. Mais les Hurlues creusent à nouveau le trou avec de bons services. L’esprit de combat des adversaires leur permet toutefois de recoller au marquoir (24-24). Heureusement pour Mouscron, la jeune Élodie va conclure par une belle attaque diagonale (26-24). "Pour une fois, je ne me sentais pas stressée malgré mon absence durant deux mois parce que j’avais joué un bon set en réserve et je sentais bien la connexion avec la passeuse sur balle rapide. C’est la première fois que je dois négocier un ballon aussi chaud en fin de set et je suis contente d’avoir pu le faire comme ça."

Le début du deuxième set restera à l’avantage des locales qui ne faiblissent pas (12-6). Soignies réagit grâce à une série de services d’Emilye Ravez (12-9). Mais en face, Laura Dutrieux retrouve ses centrales, qui ne sont pas défendues (23-16). C’est Axelle Renotte qui clôture la manche par une attaque ligne (25-19).

Les choses changent pourtant au début du set suivant avec un Soignies remonté sur le terrain dans une nouvelle composition. Son jeu plus varié grippe la mécanique locale (9-13). Les changements effectués du côté hurlu apportent un petit plus, mais Soignies contrôle et n’est plus rejoint (23-25). La manche suivante verra un PVTM où les fautes directes s’accumulent. Et une série de services de la Sonégienne Valentina Pittolo mettra rapidement fin à tout suspense (16-25). Heureusement, Mouscron débute mieux le tie-break grâce surtout à Délia Ben El Hakam qui se déchaîne au filet (7-2). Soignies revient au contact mais, hélas pour les visiteuses, Harmony Doutreluigne brise cet élan pour amener le score à 12-9. Et le PVTM conclura la partie sur sa toute première balle de match (15-11).