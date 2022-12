Les fêtes de fin d’année arrivent à point pour une équipe kainoise qui semble un peu émoussée depuis quelques semaines à l’image du match perdu samedi à Cointe, une équipe qui semblait à sa portée. Certes, l’ASTEK effectuait ce long déplacement en terre liégeoise sans Max Bachelard et Pierre-Jean Legrand mais l’équipe avait les qualités pour faire bien mieux, comme l’explique fort justement Mickaël Jegou: "Nous avons pris l’eau assez vite, ce qui s’explique par un manque de lucidité et de concentration. Je pense que c’est avant tout un problème de mental car nous avons livré une deuxième période bien meilleure que la première. Évidemment, avec 25 points de retard, nous avons subi la rencontre et nous n’avons que trop rarement trouvé des solutions. La trêve va nous faire le plus grand bien et le groupe va savourer le repos prévu jusqu’au 29 décembre." L’ASTEK aura encore la chance de disputer un match amical à Flénu avant d’accueillir Neufchâteau le championnat le 14 janvier.