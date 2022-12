La Jespo et Houthem l’emportent, Moen battu

Boezinge – Moen 3-1

En P1, les visiteurs de Moen entament la rencontre pied au plancher et ouvrent le score dès la première minute de jeu. Sur coup franc, Pardo met le gardien local en difficulté et ce dernier ne peut que repousser le cuir, que Bourquin expédie au fond des filets. Malgré ce début de match idéal, les promus reculent tant et plus, permettant à Boezinge de revenir à égalité peu avant la demi-heure de jeu. Quelques minutes plus tard, Vlieghe part à la limite du hors-jeu et fait 2-1. Après la pause, Moen se montre plus pressant, mais c’est ce même Vlieghe qui va profiter d’une erreur défensive afin de faire le break. Les visiteurs ont les jambes coupées et ne reviendront plus jamais au score. "Nous allons profiter de la trêve hivernale pour souffler et préparer au mieux un mois de janvier qui s’annonce capital, explique le T1 visiteur. Nous rencontrerons pas mal d’équipes qui, comme nous, visent le maintien. Le but est d’être sauvé à mi-février."

Dikkebus – Jespo Comines 1-4

En P3, une après-midi tranquille pour les Cominois qui menaient déjà 0-3 à la mi-temps. Sur un terrain très difficile à jouer, Arffak profite du premier corner de la partie pour tromper le portier local dès la 3e minute. Moins de cinq minutes plus tard, Moens double la mise depuis le point de penalty, avant que Saigot ne fasse encore 0-3. Durant le second acte, la Jespo s’est contentée de maîtriser le match, sans être trop mis en difficulté par son adversaire de Boezinge. D’Angelo plantera son petit but à quelques minutes du terme. "Une prestation maîtrisée et un week-end parfait", souriait le coach visiteur après les trois coups.

Houthem – Poperinge 4-3

En P4, malgré le terrain à la limite du praticable et de nombreux absents, finale de la Coupe du monde avec la France obligent, les deux équipes ont livré une partie au scénario épique. "Nous passons complètement à côté de notre entame de match, ce qui permet à Leroy de faire 0-2 après vingt minutes", analyse Thomas Magry. Fort heureusement pour les locaux Dekeirschieter se montre affûté et plante un doublé en 15 minutes. Après la pause, les visiteurs reprennent les devants, avant que Deriu ne fasse 3-3 à l’heure de jeu. À 10 minutes du terme, le même Dekeischieter fait 4-3, plantant son cinquième goal en l’espace de deux rencontres. "L’efficacité et le petit brin de chance étaient de notre côté, poursuit le T1. Le nul aurait été plus logique, mais je ne vais pas faire la fine bouche. Cette victoire est plus que bienvenue."