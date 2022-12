Estaimpuis gagne un derby à sens unique

Les travées garnies dans une salle bouillante ont donné une belle allure à un derby toujours très attendu entre deux équipes aux ambitions sensiblement diverses cette saison. Bien installés dans la première moitié du tableau, les Estaimpuisiens confirmeront dès le coup d’envoi leur bonne forme actuelle en prenant très vite dix points d’avance. Olivier Delattre a beau tout essayer pour tenter de stopper l’hémorragie, les locaux profitent d’un beau taux de réussite aux tirs pour gérer leur avance et même l’accentuer au retour des vestiaires.

Si l’écart dépasse un moment les 20 unités, Kain ne baisse jamais les bras et, emmenés par un Laloux terriblement volontaire, les belles actions visiteuses poussent la bande à Baptiste Guyot à redoubler de vigilance pour ne jamais se mettre à douter. Si Jonas Michel, de retour de blessure, est le seul à ne pas participer à la fête, le banc local contribue de belle façon au succès local qui avait une saveur particulière pour plusieurs joueurs et notamment Anaximandre Semet, tout heureux de retrouver plusieurs copains: "C’est toujours sympa de disputer ce genre de derby. J’ai aussi joué avec Laloux à Templeuve et lorsqu’on joue devant un tel public, on ne peut que se réjouir. Le plus important, c’est évidemment de retenir la victoire qui nous permet de finir l’année en beauté, preuve que le groupe entre dans une belle dynamique et que l’arrivée du nouveau coach a remotivé des garçons. Après quelques jours de repos, on va se remettre au boulot pour préparer le deuxième tour sans se mettre trop de pression, la course aux play-off étant loin d’être acquise vu la qualité des adversaires."

« Luttre sera décisif »

Même son de cloche dans le chef de Guillaume Barbieux qui aura savouré son premier derby de la Wallonie picarde: "Si la victoire est évidemment le principal enseignement à retenir, j’ai apprécié la qualité du jeu en première période. On a su chercher l’homme libre avec réussite. C’est plus brouillon après le repos, on n’a pas su imposer notre rythme. On va désormais penser au match contre Luttre en janvier puisqu’il sera sans doute décisif si on veut garder un espoir de jouer les play-off."

Dans les rangs kainois, les mines étaient un peu déconfites mais Pierre Laloux tenait à rester positif: "Nous étions attendus et nous n’avons pas été assez présents en défense. Nous restons convaincus qu’on a les qualités pour se maintenir et on va bien travailler ces prochaines semaines. Avec le retour de Celio Fabbrizio et la prochaine rentrée de Gauthier Bossu, nous aurons sans doute les qualités pour vivre un meilleur second tour."

Olivier Delattre abondait dans le même sens: "Un derby, ce n’est pas forcément beau. Nous avons pour notre part connu des bons passages mais pas assez pour rivaliser avec une équipe où le taux de réussite était vraiment élevé. La suite passera par du travail, un mois de janvier avec un seul match au programme, ce qui n’est pas plus mal pour nos étudiants. On va continuer à travailler avec un groupe au complet. Nous avons toutes les raisons de rester confiants."