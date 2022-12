Cruel autogoal en fin de partie pour le SK

Très peu de monde pour assister à cette rencontre dans un froid glacial. Les Renaisiens dominent les échanges d’entrée mais sur le premier corner visiteur, à la 6e, Watté doit s’interposer. Ce sont les locaux qui ouvrent le score à la 13e par Ndikumana qui reprend de la tête un centre de la droite. Borsbeke doit réagir et se montre plus entreprenant mais sans mettre Watté en danger. De plus, les Renaisiens très bien circuler le cuir mais encaissent l’égalisation à la 26e des œuvres de Bellemans (1-1). Cela aurait pu s’aggraver à la demi-heure, Janssens ratant un goal tout fait au petit rectangle.

On reprend avec les mêmes et les locaux se montrent plus entreprenants mais le portier Vanzeebroeck n’est pas mis en grande difficulté. On croit à un but visiteur à la 56e, un centre de la gauche étant dévié par un défenseur local et le cuir sauvé in extremis avant le passage fatal de la ligne. C’est ensuite Watté qui a un arrêt réflexe à l’heure de jeu. Il s’interpose encore peu après. Sur un rapide contre à la 70e minute, Gassama a une belle occasion mais botte sur le gardien de but. Les joueurs visiteurs reprendront l’avance à la 83e, Polet déviant malencontreusement un centre dans ses filets (1-2). On en restera malheureusement là !