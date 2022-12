Brunehaut ne lâche rien du tout

Ils partaient favoris avant le coup d’envoi du derby joué vendredi soir à Frasnes et ils ont répondu à l’attente, assumant leur statut. Le leader se déplaçait chez les Olympic Boys avec la ferme intention de confirmer sa suprématie sur la N3C mais rien n’était écrit à l’avance car l’on connaît la force de résistances des Frasnois à domicile, dans une salle où elles sont extrêmement rares les équipes adverses à aimer se déplacer. Au regard de la première période, on a bien cru que les Jaune et Noir de Brunehaut allaient lâcher des points chez les Olympiens de Gaby Ouanane mais après le repos, ils ont réussi à mettre à profit l’un de leurs temps forts afin de prendre leur envol et la mesure de joueurs locaux qui n’ont nullement démérité sur l’ensemble de la partie. Mais la différence entre les deux formations s’est notamment faite sur la gestion de l’événement. Chose qui ne s’acquiert qu’avec de l’expérience et, à ce niveau, force est de constater que Frasnes, qui vit une saison de la reconstruction, est en déficit par rapport à Brunehaut dont l’ossature a été particulièrement bien travaillée par le comité du club afin de disposer d’un vrai vécu. Rien que la présence de David Morant dans les buts est un véritable plus ! On reviendra dès notre édition de mardi sur ce derby remporté 1-5 par Brunehaut ainsi que, dans la même division, la rencontre qui opposait Leuze aux Eagles Brussels. Sachez déjà que le Bon Air s’est lourdement incliné: 1-9 !