La raison l’a emporté sur la passion même dans les divisions nationales

Éviter le déplacement

"À la bonne heure", penseront beaucoup de personnes. David Bourlard, coach du Pays Vert, ne le pense pas uniquement, il le dit très clairement: "On n’a pas su jouer au football de toute la semaine à l’entraînement en raison de l’état des terrains. On a plus fait des exercices de renforcement musculaire, de vitesse, de fond… S’il avait fallu aller jouer à Onhaye, on y serait allé et on aurait tout donné mais il est inutile de jouer avec le feu (NDLR: même quand il gèle) . Si on nous avait forcés à nous déplacer juste pour s’entendre dire que c’était de toute façon remis, cela aurait été honteux ! Il y a des endroits où on nous annonce moins 8 degrés mais où on aurait voulu faire jouer au football sans tenir compte de l’état des terrains, des organismes, des articulations, des problèmes respiratoires et des risques de blessure… On avait pris contact avec le club d’Onhaye qui nous assurait que sur sa pelouse synthétique, on peut jouer sans gros risque jusqu’à moins 10 tant qu’il n’y a pas de neige dessus. Mais ça n’aurait pas été l’idéal, note David Bourlard à qui la remise ne déplaît pas, lui qui est vachement collé. J’ai trop tiré sur la corde mais là, j’en paie le prix fort du coup, avec des aérosols et tout le tintouin."

Par équité, car certains auraient peut-être joué ce week-end tandis que d’autres n’auraient assurément pas joué, la remise générale de la journée de championnat n’est que logique. Elle permettra en outre à chaque amateur de ballon rond de profiter du week-end pour regarder les deux derniers matches de la Coupe du Monde. Un report imposé par la météo polaire qui, sportivement parlant, n’est par contre pas une bonne nouvelle pour les équipes qui sont en forme actuellement.

Un spectacle nul !

C’est le cas d’Aische, fort de son mois d’invincibilité, qui devait se déplacer à Tournai, autre formation en forme, samedi soir. "Mais il est préférable que ça soit remis car, mercredi, c’était déjà injouable au niveau des appuis et dangereux. On avait demandé que notre terrain soit inspecté au plus tard samedi matinmais pour la sécurité des joueurs, il valait mieux remettre. Le risque de voir une rencontre se jouer sur une glissade n’aurait pas du tout servi le spectacle." Spectacle qui n’aurait sans doute pas été au rendez-vous car le football et le patinage n’ont jamais fait bon ménage ! Ce sont les quelques courageux qui auraient effectué le déplacement jusqu’au stade par un froid qu’on annonce encore glacial qui auraient été ravis !

Cette remise permettra aussi de soigner les blessés et éviter les absences du week-end: Ze et Brouckaert à Tournai, les cousins Dubois au Pays Vert, Obin, Yondjouen et Smars à Acren-Lessines.