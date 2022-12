Une lutte intense pour la montée en D1

En division 2, AB Hérinnes 1 s’est difficilement défait d’AB Bailleul. La rencontre s’est jouée au dernier bout. Alors que les Bailleulois pensaient remporter le succès, une frappe de C. Grulois inversait la tendance, la victoire changeant de camp in extremis (7-5, 5-1 et 2-7). Le derby hérinnois entre les Rouches Bourleux 2 et Camargue s’est résumé à une correction pour les Camarguais. Dès l’entame, la différence s’érige entre les deux formations (8-1). Inexistants, les visiteurs voient l’écart prendre de larges proportions (12-1). L'honneur sera cependant sauf en dernière manche grâce à trois points conquis dans le treizième bout (3-4).

Les Pottleux créent la surprise en prenant Léaucourt 3 de vitesse en début de lutte (5-1). Mais les Hérinnois font alors parler leur expérience et ne laissent plus qu’un seul point aux visités en neuf bouts (0-8 et 1-7). Un derby pottois opposait Concorde à Pottes. La différence ne s’est pas fait attendre entre protagonistes. Pottes prend l’avantage (4-8) avant de confirmer son hégémonie dans les cinq bouts suivants (3-11). Repus, les Pottois desserrent l’étreinte, Concorde gagnant la dernière manche (3-1).

Les Rouches Bourleux 3 ont donné du fil à retordre à Dottignies 2. La partie a été très serrée et il a fallu un grand "Titus" en fin de lutte pour que les Dottigniens savourent le succès final. Flag a disposé de Blandain 2, non sans souffrir. Les locaux ont dû se montrer attentifs jusqu’au bout pour remporter la mise (7-2, 4-7 et 4-3).