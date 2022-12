Une bonne fin d’année 2022 pour nos formations régionales

En fédérale flamande, Mouscron a cédé par deux fois. À l’Okapi de Zwevegem d’abord. "Une lutte des plus équilibrées comme en témoignent le 3-3 avant le dernier tour et les 83 parties gagnées des deux côtés à l’issue de la rencontre. Mais voilà, dans le round final, Mouscron perd un match à 11-13 et c’est 5-4 pour les adversaires." L’autre rencontre, au PC Zig Zag à Ham dans le Limbourg, à 170 km, se solde sur le même score. C’est 1-2, 2-4 et 4-5 à terme. Au général, les Hurlus sont troisièmes. À un point de Jette et Dilbeek. Ex aequo avec l’Okapi et le club de Beersel, qu’ils reçoivent cette semaine. Tout est possible.

Depuis le début des interclubs, les nationaux de Lessines sont en dents de scie. Une défaite à Gand, une victoire contre Bruges, un échec à Lamines, une gagne contre Saint-Servais. Sur un brillant 5-4 qui tombe à pic, avant un long repos jusqu’en janvier. Pourtant une équipe n’était pas dans le coup. Igor Gosselin, Joseph Triolo, Daniel Pinaton mènent 6-0 et perdent 6-13. Ils encaissent ensuite une fanny. La montée d’Yves Comblet ne change rien: 4-13 !

Tout repose sur les autres teams. Dylan Gravet, Sébastien Lenoir et Mathieu Moulard ont perdu la première 1-13. Jean-Michel De Boelpaep, Vincent Ronsse et Thibaut Legrand sont au meilleur de leur forme et ils marquent 13-4 et maintiennent Lessines à 1-2. lls poursuivent et infligent un 13-0 à la meilleure équipe de Saint-Servais, celle de Hardenne. Dans le même temps, le team de Gravet s’applique et s’impose 13-11. C’est 3-3 ! Saint-Servais monte à 4-3. Le trio de De Boelpaep est mené 4-11, revient à 7-11, puis inscrit six points sur une mène parfaite pour 13-11 et 4-4 en tout. La triplette de Gravet est menée 4-11, revient dans le jeu sur un but déplacé qui rapporte six points, équilibre à 11-11 et conclut 13-11. C’est 5-4 pour Lessines: chaud !