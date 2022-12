Les rencontres « aller » se terminent

En P2, la Tournai 3 de Valentin Vercleven "monte à 3-0, 6-0 et cède un match dans le dernier round pour 8-1 face à Elouges 2." Brandon Dekeyzer et Lessines 2 recevaient l’Ath 4 de Fabien Duc et s’imposent 7-2, sur des matches pourtant équilibrés, les Lessinois en perdant une à 12-13 et les Athois deux à 11-13. Par contre, le choc des Tournaisiens 1 de Geoffrey Colin, à domicile face à Guy Willems et Lessines 4, a tourné court, "deux 13-1 et un 13-11 suivis de deux 13-6 et un 13-9. Et trois 13-7 en finale pour le capot à 9-0."

En série A de la P3, Lutosa 2, sous la direction de Maurice Deram, est face à la Lessines 6 de Dany Masure et démarre parfaitement à 2-1 sur une seule courte défaite à 12-13, mais ne prend qu’une partie dans le second tour, ce qui remet les deux teams à égalité 3-3. Puis encore une seule dans le dernier round et les Cayoteux remportent la rencontre à 5-4. Pas de réussite, de l’avis de tous, pour Didier Letellier et Elouges 3 qui se battent bien contre les Lessinois 5 de Ludovic Foucart, mais qui laissent filer à 1-2, 2-4 et 2-7.

Le score final n’est pas toujours révélateur de la réalité du terrain. Ce fut le cas, une fois de plus, en série B, chez les Tournaisiens 5 qui recevaient Tertre 4. Les triplettes de Caroline Spiers "perdent une fois à 9-13, une fois à 10-13 et trois à 11-13, ce qui donne un triste 2-7, alors que le 5-4, au moins, était à portée de boules."

Aux Casemates, Mons 7 attendait Lutosa 1. La formation leuzoise de Cédric Olivier, Noam Meersseman et Tracy Denayer, puis Véronique Cacheux, gagne ses trois matches. Les autres prennent une partie dans le premier et le second tour, abandonnant deux 12-13 au passage pour 2-1, 4-2, puis 4-3, 5-3 et la gagne puis 5-4. Lutosa 1 reste dans les favoris de la P3B à la fin des matches aller. Beaucoup d’absents à Lutosa 3 qui se sera pris une raclée 0-9 face à Tournai 2. Chez les Lessinois 7 de Thierry Collette, la mayonnaise commence à prendre et les bons résultats tombent. Cette fois, c’était contre les Athois 3 d’Océane Dauphin. Ils sont à 2-1, les Géants maintiennent à 3-3 mais c’est la totale dans le dernier tour et 6-3 pour les Cayoteux.