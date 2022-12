Frasnes-Brunehaut: opposition de styles

Quentin, Brunehaut est impressionnant depuis le début de saison et paraît inarrêtable ; la surprise viendra-t-elle de Frasnes ?

Pourquoi pas ! Chez nous, il y a toujours un peu de monde, une bonne ambiance, notre salle reste particulière, on ne sera pas facile à battre. Puis, on n’a pas envie des les voir fêter leur victoire devant nous et nos supporters… Quel que soit le résultat, je pense qu’on assistera à un bon match.

Que savez-vous du leader ?

On a reçu des échos alors que, vendredi dernier, certains de mes équipiers ont profité du fait qu’on n’a pas joué pour aller voir Brunehaut.

Vu le score de 10-1 face à Leuze, ils n’ont pas dû être déçus…

Au vu du résultat et de la qualité de leur prestation, on sait que ça va être dur car c’est très costaud en face. Mais un match de futsal, cela se joue aussi et surtout à la motivation ! C’est en plus un derby. On fera tout pour le gagner et pas simplement le jouer.

Frasnes-Brunehaut, c’est aussi une opposition de styles…

L’adversaire s’appuie sur des joueurs ayant une vraie expérience de la salle. C’est beaucoup moins notre cas ! Toutefois, je pense que si l’envie est là et si, tactiquement, on reste sérieux, on peut tenir la dragée haute à Brunehaut. Et je pense que si l’envie est là et si tactiquement on est sérieux, on peut tenir la dragée haute. Sur un match, tout peut toujours arriver. Et même si rien que son gardien est très impressionnant…

David Morant et ses plus de 100 sélections sous le maillot belge en équipe nationale…

Il faudra se montrer efficace à chacune de nos opportunités pour avoir une chance. Malheureusement, c’est là que le bât blesse depuis le début du championnat.

Vous vous mettez dans le lot ?

Bien sûr ! J’ai déjà mis quelques buts mais je ne suis pas décisif à chaque match. Pas grave si d’autres le sont, mais ça l’est plus si cela précipite la perte de mon équipe !

Mais vous êtes un joueur important de l’équipe, vous l’ailier du Pays Vert en plaine ! Comment êtes-vous arrivé à Frasnes ?

J’avais déjà un peu joué au futsal mais entre copains avec qui on avait formé une équipe à la Marcotte à Huissignies. C’était pour m’amuser ! À la fin de la saison dernière, Gaby (NDLR: Ouanane) m’a appelé pour dire qu’il reconstruisait quelque chose à Frasnes et qu’il me voyait bien dans le projet. Je n’avais jamais joué à un tel niveau mais je me suis laissé tenter par un amical. Puis, il m’a recontacté pour savoir si je voulais continuer. Et je me suis lancé !

En cumulant toujours avec le Pays Vert en D3 alors…

Où je n’ai pas beaucoup de temps de jeu cette saison ! Je ne sais pas si le fait que je joue aussi désormais en salle me pénalise au niveau du foot en plaine, où je n’ai de toute façon pas connu un bon début de saison… Après, comme dit Gaby, il n’y a pas de contrat qui me lie avec Ath et m’interdit de prester en salle à côté. Ça me fait du bien d’avoir ça le vendredi soir. Ça me permet de me défouler.

Avec la confiance que vous accorde votre coach qui a fait de vous son capitaine…

Cette confiance, c’est un vrai plus ! Après, ce n’est qu’un brassard que j’ai reçu car il manquait des joueurs importants en début de saison. Tout le monde a son mot à dire au sein de l’équipe.

Vous découvrez donc le futsal à un tel niveau ; quel regard portez-vous dessus ?

D’après Gaby, par le passé, c’était une série plus forte ! Par le fait que je découvre la salle à ce niveau, je trouve que c’est déjà très bon. Et je crois que mes équipiers, qui sont aussi plus des footeux, pensent comme moi. On a encore des manquements au niveau de la technique propre à la salle et de la tactique.

Vous êtes gâtés avec un entraîneur qui a véritablement l’aspect tactique dans le sang !

Oui mais sa grande force est qu’il sait bien s’adapter aux joueurs qu’il a devant lui. Il sait qu’il ne fera pas les mêmes choses avec nous qu’avec l’équipe de France qu’il a eu l’occasion de diriger… Il est conciliant, très compréhensif mais ça ne veut pas dire qu’on ne se fait jamais gronder si on ne bosse pas bien (rires).

Et le classement actuel ?

Pour une équipe qui découvre le futsal, on n’est sans doute à notre place pour le moment. Mais en étant plus gourmand, je pense qu’on aurait pu avoir trois ou quatre points en plus pour être proche du podium, si pas dessus !