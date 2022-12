Régionale 1: Frasnes ne veut pas penser à la lutte pour le maintien

« Soigner les petits bobos »

Si l’objectif annoncé était une place dans le Top 4, la réalité est bien plus difficile actuellement. Au point que les Fourmis sont finalement dans la course au maintien. Mais la présidente préfère ne pas trop y penser. "On espère ne pas devoir douter jusqu’à la fin pour notre maintien, sourit Héliane. On espère réellement vivre une autre 2e partie de saison. La trêve sera importante pour retaper tout le monde. Aussi bien mentalement que physiquement surtout. Quoi qu’il arrive, on va couper deux semaines pour les fêtes. Croisons les doigts pour que ce soit suffisant pour soigner tous les petits bobos". Limite, c’est une deuxième saison qui débutera en janvier avec un premier rendez-vous le 15. Ce sera contre Laakdal en Coupe. Le retour du championnat est prévu, lui, le 29, avec un match déjà important pour bien se relancer: la réception de la lanterne rouge, Nivelles.

La belle surprise des U14

Si les Seniors sont dans le dur, on ne peut pas en dire pareil de toutes les équipes frasnoises. Les U14, lancés en début de saison, ont cartonné en 2022. Ils sont devenus champions d’automne en Q4 A en claquant un parcours parfait. Six matchs, six victoires, 225 points marqués pour seulement 84 pris. Le tout pour un superbe bilan de 29 points ! Et la lourde défaite lors du premier match du second tour (NDLR: 74-7 contre l’Entente Liège/Famenne) ne peut venir le ternir. "C’est la superbe surprise de ce début de saison. Le but premier était de leur faire prendre du plaisir et découvrir les joies d’un championnat. On savait que c’était du solide parce que le groupe se connaît depuis longtemps. L’entente avec Saint-Ghislain s’était déjà réalisée dans des catégories plus basses. Donc on savait que cela allait fonctionner. Mais cela a été au-delà de nos espérances. Cela prouve que le travail paie. Avant la trêve, ils ont joué leur premier match du second tour. Ils sont montés de catégorie donc ce sera plus difficile pour eux. Mais on reste très confiant. Ils sont l’avenir du club. On espère que dans quelques années, ils pourront frapper à la porte de l’équipe première. Cela reste l’objectif ".

Et pour continuer à grandir, le club peut compter sur un soutien en or de nombreux bénévoles. "Que ce soit les joueurs seniors, les bénévoles, les parents… Ils sont énormément à donner un coup de main. On tient vraiment à les remercier. C’est grâce à eux que le club vit si bien, dans une ambiance familiale", conclut la présidente.