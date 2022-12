Il y a plus de douze ans, alors que Josian était encore enfant, le duo évoluait dans le milieu footballistique. "Et un jour, je me suis cassé les deux poignets, raconte Josian. On m’a conseillé d’entreprendre un sport qui me permettrait de les consolider, et on m’a dirigé vers le tennis de table. J’ai très rapidement accroché avec ce sport "

Jean-Marie, quant à lui a quitté sa place de délégué au foot pour suivre son fils et conduire son équipe d’Allain dans les différentes rencontres du championnat. "Ils étaient cinq jeunes qui commençaient, mais au bout de quelques mois, deux d’entre eux ont arrêté, et il manquait quelqu’un pour compléter l’équipe. C’est ainsi que je me suis inscrit pour la première fois en compétition. Jusqu’alors, je n’avais jamais essayé plus que les entraînements, se souvient Jean-Marie. J’ai commencé à me prendre au jeu quand j’ai gagné mes premiers matchs, puis je n’ai jamais arrêté."

Coéquipiers particuliers

Josian, auteur d’une belle progression, a rapidement rejoint les équipes de division 4. Jean-Marie, de son côté, a continué à perfectionner son "jeu de crabe", comme il le décrit, à un niveau inférieur. Une dizaine d’années plus tard, le sélectionneur d’Allain les a réunis à nouveau au sein d’un même noyau. "L’idée était de renforcer l’équipe de P5. Au départ, je m’étais dit qu’il allait me falloir du courage pour rejouer avec mon père, s’amuse Josian, mais tout se passe très bien. "

Le duo père-fils a trouvé une certaine complicité de coéquipiers: ils s’entraident, se conseillent, débriefent, et analysent ensemble des résultats le lundi devant le site de la fédération. "Néanmoins, c’est toujours difficile, quand on joue, de se sentir regarder par l’autre. Souvent, on essaie de ne pas s’arbitrer et de jouer en même temps", explique Josian. "Malheureusement, on arrive encore à se distraire. On ne sait pas s’empêcher de jeter un œil sur le match de l’autre !", confie Jean-Marie.

En plus d’être unis par le sport et la compétition, les Viste s’investissent également ensemble pour leur club. Jean-Marie vient d’intégrer le comité, il est désormais le responsable de la location de salle, et s’occupe de toute l’intendance des lieux. "Nous venons toujours à deux pour ouvrir le club, et tout préparer pour l’arrivée des joueurs. Chacun a son rôle, c’est un autre travail d’équipe", ajoutent Jean-Marie et Josian qui se sentent à Allain comme chez eux, en famille.