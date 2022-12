L'entente avec Forest cassée: un fameux coup dur pour les Frasnoises

Conclusion, les Frasnoises n’auront plus de matchs officiels cette saison. "Forest continue de son côté. Donc légalement, on n’existe plus, regrette la présidente. En attendant, on essaie de fixer quelques matchs amicaux. On en a conclu un en janvier contre Mons. On espère trouver une date avec Tournai également".

Si le coup est forcément difficile à digérer, le projet filles n’est certainement pas mis aux oubliettes. "Au contraire, on veut au plus vite pouvoir se réinscrire en championnat. C’est nécessaire pour conserver la motivation pour notre groupe d’une dizaine de filles. On regarde notamment pour créer une nouvelle alliance. En 2023, on va réorganiser des sessions d’initiation pour attirer de nouvelles joueuses. On veut continuer à avancer ".