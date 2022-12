La Palette Villoise se verrait bien monter: "On a envie de tenter le coup"

Le premier tour se termine et les leaders de la première provinciale messieurs se définissent plus concrètement. La Palette de Blicquy a réussi à préserver sa première place, néanmoins, deux montants sont annoncés. Après cette fin de premier tour, on constate que c’est finalement la Palette Villoise, à un point d’écart des premiers, qui s’impose à la deuxième place.