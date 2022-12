Face à la lanterne rouge, Dottignies a loupé une belle opportunité

Comme cela fut plusieurs fois le cas cette saison pour les joueurs de la cité de la Main, ils se sont cassé les dents sur l’organisation défensive adverse. "La jeune équipe de Winkel a joué avec ses qualités. Mais logiquement, on ne doit pas avoir peur d’une telle opposition. Malgré ça, on a été dans le dur. On ouvre le score mais cela tombe de nulle part. C’est un auto but. Leur égalisation est gag également. Sur une phase arrêtée, Aurélien Delhuvenne prend la balle mais elle rebondit sur le dos d’un adversaire et revient dans les pieds du buteur".

« Peut-être l’année ou jamais »

A la mi-championnat, Dottignies pointe à une très belle deuxième place. Et pourtant, il peut avoir quelques regrets. "On réalise finalement une saison assez moyenne. On a sept victoires pour quatre nuls et quatre défaites. C’est limite un miracle d’être encore qu’à cinq points du leader. En guise de comparaison, il suffit de se rappeler que Wevelgeme comptait 40 points à la même période la saison dernière. On aurait quinze points de retard sur eux avec un tel bilan ! Alors qu’ici, on en compte que 6 sur Zonnebeke. Mais c’est aussi ça qui est râlant. On pourrait être bien plus haut avec quelques résultats forcés".

Si le manager sportif se montre si dur, c’est parce qu’il sait que c’est peut-être la saison idéale pour monter en P1. "On vient d’affronter tous nos adversaires. Et qualitativement, je pense qu’on a la meilleure équipe de la division. On a livré une superbe préparation, on est en demi-finale de la Coupe et on est 2e. Il n’y a certainement rien de mal fait. Mais le championnat est si serré que l’on pourrait tout perdre en quelques matchs. Si on fait un mauvais résultat ce week-end (NDLR: contre Moorsele, à la maison, samedi à 19 h), on peut sortir du Top 5", rappelle Hicham Zahid sous forme de signal pour les joueurs.

Pour expliquer les résultats en dents de scie, notre interlocuteur avance deux pistes. " Quand on parvient à marquer rapidement, on déroule souvent derrière. Mais si on n’y arrive pas, on s’énerve, on se précipite. On doit parfois faire preuve de plus de mentalité. À l’image du Maroc en Coupe du monde. Ce ne sont pas les plus forts. Mais ils font la différence grâce à leur mental.

Et là 2 e raison est là, c’est l’absence depuis deux mois de notre capitaine Mendy Bouzid à cause d’une entorse récalcitrante. C’est notre métronome dans le jeu mais aussi un patron dans le vestiaire. Il sait taper du poing quand cela ne va pas. On ressent fortement son absence à ce niveau ".

Il reste dès lors à espérer pour le RDS qu’il puisse se soigner d’ici la trêve et que durant le 2e tour, la régularité soit plus de mise. Car le coup à jouer, pour rejoindre Moen en P1 est réel. Il ne faudrait pas avoir trop de regrets d’ici quelques mois !

L’année 2022 touche doucement à sa fin. Mais avant de profiter des fêtes, et donc de quelques jours de repos, nos représentants de séries flandriennes doivent encore rendre un dernier devoir.

Dimanche dernier, Moen a mis fin à sa période de disette en prenant la mesure de Veurne. Il tentera de confirmer chez le 6e, Boezinge.

En P3, Comines a un match important dans la course au tour final. La Jespo se déplace à Dikkebus, soit un affrontement entre le 4e et le 7e. La tâche semble plus facile pour Ploegsteert qui reçoit Zillebeke, 14e. En cas de bon résultat, l’USPB redeviendrait un concurrent sérieux pour la course aux prolongations.

On termine par la P4. Houthem va mieux depuis quelques semaines, comme le prouve sa 13e place. Mais les troupes de Thomas Magry auront le droit à un fameux défi avec la réception de Poperinge B, actuel 5e.

Toutes les rencontres ont lieu dimanche à 13 h 30 afin de permettre aux joueurs de voir la finale du Mondial.