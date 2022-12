Coraline Guyot enfile son bleu de travail à l'Essor Templeuve

Les amateurs assidus de l’équipe templeuvoise ont aussi remarqué que l’équipe profitait de ces changements de rythme pour maintenir un tempo plus élevé contre les adversaires coriaces. Coraline concède que cet aspect pourrait jouer un mauvais tour si sa bande n’y prend pas garde. "On impose moins notre vitesse et notre agressivité quand l’équipe d’en face ne nous pousse pas à le faire. On n’est jamais à l’abri d’une surprise contre une équipe moins bien classée comme ça a failli être le cas face à Soignies."

« Tout est possible pour la montée »

À 31 ans, la besogneuse ailière ne nourrit plus d’objectifs démesurés mais souhaite avant tout se faire plaisir pour ses dernières années à un tel niveau. "Je me sens bien dans l’équipe et sur le terrain. J’espère garder ce plaisir et cette confiance. J’aspire à d’autres priorités pour la suite mais j’aimerais terminer mes meilleures années à Templeuve avant, qui sait, de faire une" équipe de vieilles "avec d’autres filles des années 91, 92 avec qui j’ai évolué à Kain." Car, bien qu’elle en soit à sa quatrième saison du côté du Palais des Sports, Coraline est une vraie fille du TEF dans lequel elle a évolué durant 15 ans. Nul doute que la double défaite subie contre son club d’enfance cette saison lui laisse un goût amer. "N ous n’avons pas encore réussi à les vaincre mais nous sommes déjà venues à bout de Montagnard et de Péronnes et il nous reste la seconde moitié du championnat donc je ne désespère pas. En play-off, nous pouvons retrouver ces mêmes équipes et tout sera possible pour la montée en Régionale."

Cette saison, Coraline a l’occasion de goûter à un nouveau rôle. "Je commence souvent sur le banc. J’apporte de la fraîcheur dès mon entrée en jeu en maintenant la cadence. Je prends du plaisir dans cette nouvelle fonction." Celle qui est contrôleuse de gestion dans sa vie professionnelle ne retire que du positif de son arrivée à Templeuve. "Je ne regrette pas d’avoir suivi le conseil de Ben Vanhoutte de rejoindre le club. Il y a une ambiance familiale et les résultats sont bons." Il ne reste plus qu’à s’emparer de la victoire contre Fleurus samedi en guise de cadeau sous le sapin.

Le souffle du renouveau choisi par Templeuve, avec l’arrivée de renforts au sein de l’effectif, s’avère fructueux à l’heure de faire un premier bilan de mi-saison. Coraline Guyot était la première ravie de voir de nouvelles têtes épauler les nombreuses trentenaires dont elle fait partie. "Il y a eu de bons transferts, notamment les sœurs Meurisse qui marquent beaucoup de points, ce sont deux cartouches en plus. Nous avons maintenant de quoi amener le danger de nombreuses manières différentes. Notre préparation a aussi été bonne et ça nous a permis de bien démarrer le championnat. Je suis impatiente que Marie Pecquereau revienne de sa blessure pour fortifier nos rangs également."

Les différents éléments de cette recette n’auraient pas pu se marier sans le savoir-faire d’Alex De Witte. "Il a fallu faire des réglages pour intégrer ses systèmes mais maintenant, nous nous trouvons facilement" explique Coraline, satisfaite que le nouveau commandant de bord ait atteint son rythme de croisière.