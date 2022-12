Évolution du score: 4-3 à la 10e, 7-10 à la 20e, 10-19 à la pause, 15-25 à la 40e, 20-29 à la 50e, 23-36 à la fin. Estudiantes Tournai: Tanguy Lefebvre, Louis Denays, Frédéric Mespouille, Guillaume Buniet, Adrien Voglaire (5), Tom Bonnet (4), Valentin Dassonville (4), Nassim Haouari (3), Marc Mwamba (3), Hugo Fiderspiel (2), Arthur Huart (1), Benjamin Bequet, Simon Devemy (1).

L’Estu s’attendait à affronter du lourd ce mercredi soir et il n’a pas été déçu, même si on a senti Bocholt un peu sur la réserve durant une grande partie de la rencontre. Le leader de la Beneleague savait sans doute qu’il n’aurait pas à devoir s’employer outre mesure pour surmonter l’obstacle et filer en demi-finales de la Coupe de Belgique.

En menant 0-2, c’est ce qu’il a dû se dire… un peu trop vite ! Tournai ne comptait pas se laisser faire et revenait à hauteur à la 8e grâce à une bonne défense et à Haouari (2-2). Bonnet et Mwamba permettaient même à l’Estu de prendre les devants qu’il ne lâchait qu’à la 15e quand Bocholt revenait à 6-6. Malgré un Lefebvre multipliant les arrêts, l’Estudiantes commençait à peiner à suivre le rythme de son prestigieux adversaire. Le seul penalty de Mwamba faisait pale figure face aux six buts des visiteurs (7-12). Bonnet, Dassonville et Huart tentaient de limiter la casse mais l’écart se creusait irrémédiablement: 10-19 à la pause ! "On aura tenu un gros quart d’heure, glissait le président Laurent Vanden Brande, mais je crains que l’on s’en ramasse pas mal en seconde période."

Un tout bon Adrien Voglaire

Le scénario était à craindre avec, qui plus est, un banc relativement limité en nombre. À 11-22, la crainte se justifiait mais Voglaire montrait la voie à suivre à un Estu qui ne baissait pas les armes. Amené à remplacer Lefebvre, Denays sortait à son tour plusieurs ballons alors que Dassonville trouvait doublement l’ouverture (15-24). Les rentrants Devemy et Federspiel donnaient aussi le change pour maintenir l’écart à neuf buts (17-26). Bien que privé de Maamir, son meilleur buteur suspendu, Tournai étonnait à tenir si bien la distance. Avec un Voglaire en confiance qui prenait ses responsabilités (20-28). Malgré un Mespouille qui relayait à son tour Denays, les dix dernières minutes étaient plus pénibles, la fatigue s’accumulant. Moins emprunté, Bocholt filait à 20-34. Bonnet stoppait tant bien que mal l’hémorragie et Federspiel décochait une ultime flèche pour un revers 23-36 et une élimination qui n’a rien de déshonorant. "Au début de match, j’aurais signé pour un écart de 20 buts. À la pause, je m’étais mis 15 en tête. On est à 13 au final tout en montrant un beau visage", concluait le coach Romain Poix.