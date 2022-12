P4B: Brunehaut et Ellezelles B en forme

Sans faire de bruit, Ellezelles B réalise une belle campagne. En déplacement à Risquons-Tout B, les joueurs de Patrice Vyllin ont glané 3 points grâce à leur bleu de travail. "Durant la première partie du match, j’avais opté pour une organisation défensive car mon équipe avait été largement remodelée. On voulait voir comment allait se dérouler cette 1re demi-heure. Peu à peu, on est sorti de notre zone défensive. Ça nous a réussis puisqu’on est parvenus à inscrire deux buts avant le repos. On a subi une forte pression mais nous sommes restés bien organisés défensivement pour conserver notre avance." Grâce à ce succès important, Ellezelles B frappe aux portes du tour final. "Notre premier objectif était d’atteindre la colonne de gauche. Ensuite, le tour final si on en a l’occasion. Le chemin est long mais nous sommes sur la bonne voie." Sur leur lancée, seront-ils capables d’inquiéter Anvaing B ? "Dans mes pronos, j’avais mis Anvaing B et Taintignies A comme favoris. Ces deux équipes sont bien présentes en compagnie d’Houtaing qu’on attendait peut-être moins. À Anvaing, nous irons sans pression car si on réussit à prendre quelque chose là-bas, ce sera du bonus. À l’aller, on avait perdu 0-1 sur une erreur défensive. Je me dis donc qu’on a toutes nos chances", conclut le coach ellezellois.

Enfin, le troisième et dernier match de la série avait lieu à Rongy où l’équipe locale a remporté un joli succès face à Wodecq B. Un retour gagnant pour l’entraîneur Christophe Merlevelde après une retraite de courte durée. Il a repris la relève de Donovan Delcourt qui est parti prendre les commandes de l’équipe fanion. Une prestation qu’il faudra confirmer face à Wiers B.