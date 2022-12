P3A: Péruwelz reste dans la course au titre

Edwin Malice sait qu’il reste quinze rencontres à disputer et que beaucoup de choses peuvent encore se passer: "Nous n’avions pas de réel objectif en début de saison mais on commence tout doucement à penser au tour final. Au fil des semaines, on sent que nous faisons partie des équipes dominantes dans la série mais nous devons continuer à bien travailler. Esplechin aura peut-être la baraka jusqu’à la fin de la saison alors occupons-nous de notre jeu et profitons de l’instant présent. Pour mes jeunes joueurs, c’est une belle aventure qui se poursuit et voir les membres du comité les féliciter dimanche pour leur prestation aura mis du baume au cœur, histoire d’avoir envie de continuer de prouver ce qu’ils valent."

La Squadra attend ses attaquants

Dans les rangs mouscronnois, la défaite du week-end n’est pas forcément une bonne nouvelle puisque la Squadra se retrouve à sept points d’Esplechin et cinq de Péruwelz. Julian Depoorter est conscient que le petit point pris ces deux derniers dimanches est insuffisant: "Nous méritions certainement mieux à Péruwelz mais c’est le genre de rencontre où celui qui marque le premier a toutes les chances de l’emporter. Nous avons bien plus de regrets par rapport au partage contre Ere qui s’est présenté avec un bloc défensif très efficace. Hélas, en football, il faut parfois composer avec certaines circonstances. Nous étions par exemple privés de plusieurs blessés dans la ligne offensive et les U19 qui les ont remplacés ne sont pas encore tout à fait prêts pour le jeu adulte. "

Si Mouscron continue de séduire par la qualité de son jeu, le coach est conscient que l’équipe n’a désormais plus vraiment son sort entre les mains: "On peut se mordre les doigts d’avoir gaspillé des points contre des équipes qui étaient à notre portée. La bonne nouvelle, c’est qu’on va récupérer des cadres pour le déplacement à Thumaide, une équipe qui nous avait fait souffrir à l’aller. On profitera ensuite d’une semaine de repos avant de se remettre au boulot car avec une reprise programmée le 8 janvier, on n’aura pas vraiment le droit de se laisser aller."