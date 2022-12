P2A: Isières sur sa planète ou dans sa bulle...

« On fout le bon début en l’air ! »

C’est Obigies qui en a fait les frais voyant son adversaire revenir à sa hauteur alors que Néchin s’inclinait face à Anvaing: "Je n’ai pas l’habitude de me cacher: voilà de nombreuses semaines qu’on est sept ou huit à l’entraînement et on commence logiquement à en payer les pots cassés. Quelques joueurs manquent d’envie et inventent des excuses à la noix. On est en train de foutre en l’air le bon début de championnat et c’est dommage parce que pour le même prix, on aurait pu avoir dix points d’avance. Une grosse remise en question doit être salutaire, on doit se reprendre en mains. Autant à Obigies on pouvait faire mieux, autant ce week-end on n’a rien à revendiquer !", analyse un Georges Lecoustre fâché.

Revenus de nulle part, Anvaing et Estaimbourg complètent le Top cinq: "On a vraiment savouré notre succès à Néchin. Face à des attaquants très remuants, on ne pouvait se permettre la moindre erreur. On a profité d’un corner pour ouvrir le score, une des forces locales avant qu’un penalty ne nous mette à l’abri. Le tournant du match a été le double arrêt de Bruyneel à la 63e. Qui sait à 1-2, la motivation néchinoise serait revenue. On a retrouvé la sérénité de l’an passé alors que devant, on marque à nouveau facilement. Un super match nous attend à Isières pour finir", se réjouit Frédéric Rousseau le T2 anvinois. Même sentiment du devoir accompli chez les Tanneurs qui ont fait joujou avec l’Union.

Templeuve aurait pu se rapprocher mais a été surpris sur sa pelouse par Ere: "On reste sur un six sur douze qui ne nous récompense pas des efforts fournis, plaide Julien Collie. Ce week-end, il fallait engranger, défendre en bloc et profiter des contres. Templeuve s’est cassé les dents sur notre bloc. On a moins bien joué au foot mais on a gagné. Nous revoilà à cinq points de la cinquième place. Il va falloir enchaîner. Les mois de janvier et février seront comme d’habitude déterminants".