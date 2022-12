Michèle est notre gagnante

À cause de la remise du match qui devait opposer Havinnes B à Bléharies B en 4B, c’est sur 9 rencontres que nous avons corrigé la grille de ces 10 et 11 décembre. Sept participants ont réussi un 7 sur 9 sans deviner le 7-3 de la question subsidiaire. Le tirage au sort a désigné Mme Michèle Plus de Leuze-en-Hainaut comme gagnante de ce 13e Pronodix de la saison. Et Michèle a décidé de faire bénéficier les jeunes du FC Tournai du ballon hebdomadaire. Les autres lauréats du 7 sur 9: Thierry Druinne de Tournai, Alain Lequeux d’Ath, Timéo Vincent de Péruwelz, Bernard Denory de Tournai, Yannic Dumortier de Chapelle-à-Wattines et Paul Soyez de Montrœul-au-Bois. Dix-neuf joueurs ont atteint le score de 6 sur 9. Le podium du classement général: Damien Vantrimpont (75 points) devant Francis Delcueillerie (74), Jean-Marie Moutiez, Mathieu Bonnier (73).