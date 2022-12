L’Estu défie la meilleure équipe belge

Ce mercredi, l’histoire repassera les plats. Fort de son statut de club du top niveau, Bocholt revient à Tournai, dans le cadre des quarts de finale cette fois ! Personne n’ignore qu’à nouveau, la mission sera difficile pour ne pas dire impossible. Et elle pourrait tourner au calvaire si les hommes de Romain Poix ne se montrent pas 100% concernés. Une attitude similaire à celle vue samedi dernier en championnat face à Hubo et tout deviendrait pénible à vivre ! "Bocholt est une des meilleures équipes de Belgique, confie Romain Poix, si pas la meilleure ! Si on veut un minimum exister, il va falloir se montrer juste dans nos intentions et nos attitudes. En théorie, sur le papier, parce que l’adversaire est au-dessus de nous, c’est un match d’un autre niveau, idéal pour se faire plaisir. Une belle récompense mais personne ne la savourera si on ne s’implique pas. Là, le risque sera de vivre un match long, pénible. Le but est de montrer de bonnes choses pour préparer la dernière en championnat."

Tout en gérant aussi l’état de fatigue des troupes ! "On sent que ça commence à être dur, un peu long. On ressentirait moins cette usure si on gagnait plus. Il est donc moins temps de se reposer que de gagner. Ça ne se passera pas mercredi mais, je l’espère, samedi." Avec le match à Kraainem en guise de conclusion de l’année civile !

Solutions durables

Avant, vient Bocholt avec la récente défaite 32-34 contre Hubo comme base de travail. "Quand on voit le score final, on se dit que ce n’est pas si mal, que ça a dû être un duel serré, deux buts d’écart, ce n’est rien ! Mais celui qui a assisté à la rencontre ne peut faire abstraction de la première période et ça rend le revers pas si honorable. Tout était lourd: les jambes, les bras ! On n’a pas été bon durant une demi-heure. On prend plein de buts, on n’arrive pas à se sortir de cette période compliquée, on ne trouve pas les solutions durables pour arrêter les attaques adverses et concrétiser les nôtres. Il y a juste sur quelques actions qu’on est à notre niveau. Insuffisant !"

Pourtant, au final, l’Estu n’est qu’à deux petits goals de son opposant. "C’est ce qui est fou: se rendre compte qu’en ne jouant que quinze minutes en seconde période, on est si proche. Le souci n’est pas physique. Ce n’est pas une question de hand ! Ce qui ne va pas, c’est ce manque de caractère. C’est répétitif et énervant de voir ses joueurs tombés dans un certain individualisme alors que la solution est collective."