Le Risquons-Tout, champion d'automne, creuse l'écart sur Molenbaix

Comme tout peut aller vite en foot ! Il y a deux semaines, Molenbaix et Risquons-Tout étaient au coude à coude en tête et voilà que les Hurlus possèdent 5 longueurs d’avance. Risquons-Tout a remporté le sommet face à son rival avant de profiter du faux pas de celui-ci pour prendre le large. "Après notre victoire à St-Jean, on a appris la bonne nouvelle avec le nul de Molenbaix, commente le T2 hurlu Steve Herssens. Même si rien n’est encore joué pour le titre, on a fait un grand pas. On a un fameux joker d’avance sur eux et notre sort en mains. Le week-end prochain, on ne jouera pas mais quoi qu’il arrive ailleurs, on est certain de finir en tête à la trêve qui commence plus tôt pour nous. Mais ça ne nous dérange pas car on va en profiter pour faire souffler un peu le groupe et bien préparer la reprise avec un premier rendez-vous à domicile face à Leuze. Notre objectif est de prendre le maximum de points avant de se déplacer à Estaimbourg, le 3e".