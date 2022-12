La promotion de l’OTT surclasse le second

Des regrets, il ne peut y en avoir en N3 où le Skill, privé de David Leclercq n’a pu opposer que son courage face à Gand, le leader (0-3).

En Promotion, l’OTT, déforcé, a gagné à Guibertin, un concurrent (0-3). "Je m'attendais à une opposition plus forte" avoue Yvan Cuvelier. Le PVTM, aussi déforcé, a fait la bonne opération en s’imposant au BEVC D. "On n’a pas eu de pression en réception avec Arthur Dewulf très présent comme libero. Et Martin Depauw nous aide au service", se réjouit Nicolas Anrys. Défaite logique du VPC à Nalinnes (3-1). "La différence est encore trop grande au niveau de l’expérience. Ils se sont bien repris après la perte du 2e set, où chez nous, tout le monde était à fond. Après, comme ils ont encore augmenté le rythme, on a craqué", analyse Sébastien Baudry.

En P1, Enghien, qui s’est déplacé à 7 à Charleroi, n’a pas montré grand-chose face au leader (3-0). "On n’avait qu’un central. Je remercie d’ailleurs Augustin Goffin d’avoir fait office de deuxième. Quant aux absents, je me pose beaucoup de questions concernant les priorités de certains", avoue Charline Couppez. En P1 encore, le derby entre le Skill et le PVTM a tourné rapidement à l’avantage des visiteurs, pourtant diminués par les absences (0-3). "C'était plaisant de jouer au centre témoigne Corentin Poope, d’habitude aligné à l’aile. Même si c’était compliqué devant leurs grands gabarits. La réception a bien tenu grâce surtout à Rémi Ryckebusch. Et on a retrouvé un bon état d’esprit au meilleur moment". Enfin toujours dans la même série, défaite de Don Bosco à Saint-Luc Mons (3-0).