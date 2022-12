Deuxième victoire de Basècles en Nationale 3

Un échelon plus bas, en P1, le VPC a battu Saint-Luc Mons (1-3). "On s’est endormis au 2e set. Heureusement que Laura Decottignies, comme à son habitude impeccable au filet, l’a aussi été en zone arrière", note Yves Lefebvre, qui est par contre revenu avec une défaite de son déplacement à Péruwelz avec Lessines, la deuxième équipe qu’il entraîne (3-1). "Il leur manquait trois joueuses, reconnaît Aurélien Azor, le coach local. Après le gain des deux premiers sets, on a cru un peu vite que c’était fait. Au quatrième, j’ai dû resserrer les boulons. Alors ça a été mieux devant et au service". Dans la même série, victoire indispensable de l’OTT qui a battu Saint-Ghislain, la lanterne rouge (3-1). "Le principal, c’est d’avoir pris les trois points", souffle Laurie Goffette. Enfin, défaite logique de Basècles face au leader, Baudour (0-3)