Un premier tour miraculeux pour Luingne

Molenbaix, premier de « l’autre championnat »

Molenbaix est aussi à sa place. Charly Vanherpe ne conteste pas la domination belœilloise. "L’Union est première de son championnat et nous, premier de l’autre ! Finir ce premier tour à la deuxième place est positif et satisfaisant. L’objectif à venir sera désormais de conserver cette place le plus longtemps possible. Mais ce sera déjà difficile à Gilly samedi prochain parce que les cartes prises ce dernier dimanche nous priveront d’une bonne partie de notre secteur offensif."

Beaucoup trop inconstant, Péruwelz vit un championnat en montagne russe. Éjectés des places qualificatives pour le tour final, les hommes de Jonathan Krys alternent bien trop souvent le bon et l’insuffisant, à l’instar de la dernière rencontre à Pont-à-Celles. "Nous commettons trop d’erreurs individuelles. Le comportement a aussi été décrié durant ce premier tour. C’est dommage car, bien souvent, nous avons les cartes en main pour faire mieux", indique Manu Debliqui, le CQ péruwelzien.

Un point de plus que prévu pour les Luingnois

Juste derrière les gars de la Verte Chasse, Luingne réalise des prouesses durant ce premier tour. Certes, Flénu fait tout aussi bien que lui en tant que promu. Mais ce sont les conditions qui ont marqué le groupe luingnois qui lui vaut aujourd’hui l’admiration de tous. Se positionner dans la colonne de gauche avec un effectif réduit de moitié et complété par des joueurs de P3 invite au plus grand respect pour le travail réalisé par Giovanni Seynhaeve.

Bien peu de clubs de l’élite provinciale y seraient parvenus. "Nous avions comme objectif de prendre vingt points durant ce premier tour. On en a un de plus ! Ce n’est pas si mal avec une équipe remaniée quasi toutes les semaines. Qui aurait dit que nous aurions scoré à trois reprises face à la meilleure défense de la série ce dimanche ? Avec notre place actuelle, on peut se permettre d’aller défier Belœil en toute sérénité. Et pourquoi pas pour leur infliger leur premier revers de la saison…", sourit le coach luingnois.

Le Pays Blanc a encore l’occasion de se repositionner à hauteur des Péruwelziens et Luingnois. Face à Hornu prochainement, il aura l’occasion d’achever ce premier tour dans la colonne de gauche. Comme le soulignait le président, Alain Fourez, l’essentiel était avant tout de s’imposer contre Courcelles dans une autre rencontre de retard. À force de prendre le meilleur sur les équipes du fond de tableau, les Antoiniens atteindront l’objectif du maintien dans la division sans trop de problèmes.