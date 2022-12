Un point véritablement tombé du ciel

Quatorze minutes plus tard, c’était au tour de l’entraîneur d’être exclu: "Parce que vous vous foutez de ma gueule, Monsieur", dixit l’arbitre, et à Yves Fruchart d’être jauni pour avoir eu la langue trop pendue sur le banc. Face à une équipe qui n’a pas son pareil pour énerver l’adversaire, les Tournaisiens ont perdu un peu leurs nerfs que ce soit les joueurs sur la pelouse ou le staff. Même si les décisions sont contraires – on confirme ! –, il aurait fallu garder son calme parce que les arbitres communiquent entre eux et les équipes contestataires sont vite connues, et on ne sifflera logiquement pas pour elles. "Le match allait être compliqué, ça sentait le piège à plein nez, on le savait mais on est rentré tête baissée dans le jeu de Monceau qui n’attendait que ça ! C’est vraiment une équipe roublarde qui discute beaucoup avec l’arbitre et ça nous a fait râler, pestait Valentin Dassonville. C’est ce que le staff nous a rappelé à la pause mais je trouve que ça a encore empiré par la suite, surtout dès que nos adversaires ont inscrit le premier but, il n’y a plus eu de match. Heureusement que tout le monde a vu la main au-dessus des têtes sur le penalty. On doit apprendre de ce genre de match", concluait-il, ravi de s’épanouir à son nouveau poste un cran au-dessus sur son aile.

« On n’y était pas ! »

Ajoutez les supporters locaux qui prennent un malin plaisir à chauffer l’atmosphère tout au long du match. "Tournai, casse-toi de chez nous. Va te faire enc…" Vous savez que tous les ingrédients étaient alors réunis pour un duel explosif.

Combien de fois n’a-t-on pas entendu le banc tournaisien crier: "On n’est pas dedans ! Vous allez vous réveiller ? On est toujours dans la réaction, jamais l’action !" Les Sang et Or n’ont pas sorti leur meilleur match, c’est le moins que l’on puisse dire – peu d’occasions et un but qui n’aurait jamais dû éclore si quelqu’un s’était interposé devant Lambert.

L’intervention hésitante de Gianquinto, si souvent irréprochable, était une preuve supplémentaire que les Tournaisiens n’étaient pas dans leur assiette: "Dans les principes de jeu, on n’y était pas, précisait Jérémy Descarpentries. On peut ne pas être bon, mais alors il faut y mettre beaucoup plus d’envie et de détermination, ce que nous n’avons pas fait. On s’est mis en difficulté tout seuls, ce n’est pas Monceau qui nous a embêtés. Si on s’était montré plus mobiles, on aurait connu moins de soucis. L’important est de rester invaincus depuis maintenant huit semaines."

Maxime Calon dressait le même constat: "On repart avec un point arraché en toute fin de partie, c’est l’essentiel. Il y a des matchs parfois où on doit prendre son mal en patience en attendant que ça passe et le bon moment. Fort heureusement, on a fait preuve de caractère. Une fois de plus, les remplaçants ont apporté ce surplus d’énergie qui nous a fait beaucoup de bien. C’est très positif, surtout qu’on n’avait pas la solution avec le onze de départ. Mons a perdu ici, on a été chercher ce point au caractère. On est un groupe."