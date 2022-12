En inscrivant le premier but de la soirée par Colla, Leuze pensait pouvoir rivaliser avec le leader. L’espoir fut de courte durée puisqu’en quelques minutes, les locaux parvenaient à inscrire trois buts par Batteur à deux reprises et Himpe. Au quart d’heure, Planque et Himpe réussissaient à plier le match définitivement car on voyait mal comment la tendance aurait pu s’inverser après le repos. "Au début du match, on a pris le temps de se mettre en place en testant un peu l’adversaire. C’est un match qu’on avait préparé avec sérieux comme on le fait à chaque fois, peu importe l’adversaire. Malgré le but d’ouverture, on a vite pris le dessus surtout tactiquement. L’avantage par rapport à eux, c’est qu’on possède un banc bien fourni qui nous permet de faire tourner les joueurs en gardant notre qualité de jeu", explique le T2 local Aurélien Depretz.

À 5-1 au repos, Brunehaut était sur le velours, sans pour cela être rassasié. Et cinq buteurs différents viendront encore alimenter le marquoir: Planque, Sergent, Himpe, Barros et Echcharoui. Succès plantureux dès lors quelques jours avant d’aller à Frasnes pour un deuxième derby qui devrait attirer les amateurs du petit ballon rond. "Ce sera peut-être autre chose car, dans leur salle, les Frasnois sont difficiles à battre. Leur entraîneur Gaby Ouanane est un bon tacticien qui a une longue expérience dans le futsal. On jouera pour les trois points comme on le fait à chaque fois. Mais c’ est sûr qu’on devra être à 100% pour revenir avec quelque chose de là-bas."

En cas de succès, Brunehaut passerait la trêve hivernale en tête avec le maximum de points, ce qui de mémoire de suiveur, n’est jamais arrivé à un club régional à ce niveau.