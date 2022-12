Mature, la Squadra assure son maintien

L’importance de la vidéo

Depuis quelques semaines, le club mouscronnois se tourne vers l’analyse vidéo pour décortiquer les équipes adverses. Un apport nécessaire selon Loïc: "Chaque semaine, on analyse les points forts et aussi les points faibles de nos adversaires. Il faut se rendre à l’évidence que la vidéo est un acteur prépondérant dans le futsal actuel et ça nous a déjà fait gagner des points." Enfin, nous notons que plusieurs jeunes joueurs de l’équipe première auront encore un devoir à accomplir le 23 décembre en demi-finale de la Coupe de Belgique des U21 face à Besiktas Gent. "On a quinze jours maintenant afin de préparer ce rendez-vous historique pour le club. En cas de victoire, on atteindrait pour la première de notre histoire une finale de coupe de Belgique dans cette catégorie. On compte bien évidemment saisir notre chance avec nos jeunes", dit-il, avec beaucoup de motivation.