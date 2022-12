La Fraternité en plein doute

Dans les rangs templeuvois, Benjamin Vanhoutte ne boudait pas son plaisir: "Ce succès fait plaisir car on a réussi à bousculer la Fraternité grâce au collectif et une défense agressive, deux éléments qui ont fait la différence face aux individualités. Il faut aussi souligner l’excellent arbitrage de MM. Dagrin et Vanus qui ont dirigé les débats."

Cette victoire de l’Essor va relancer un peu plus la course pour la deuxième place derrière Enghien qui est sur une voie royale. "Beaucoup d’équipes se replacent mais je vois bien Stambruges poursuivre sa remontée au vu de ses dernières prestations. De notre côté, on espère rester dans la course au podium mais dans un premier temps, on veut finir l’année de belle face contre Carnières", conclut Ben Vanhoutte.

« Chercher la lumière »

Carnières, toujours lanterne rouge, sera à surveiller après sa deuxième victoire de la saison. Après Maffle B, c’est Leuze qui a subi la loi du DPK. "Il est inutile de faire de longs commentaires sur cette défaite. Les joueurs savent qu’ils ne sont pas bons pour le moment et qu’ils doivent croire en leurs possibilités. Il faut oublier cette fin d’année cataclysmique et penser à 2023. Dans notre situation, il faut chercher la lumière et notre espoir réside dans le fait qu’on rencontrera tous les concurrents directs au classement à domicile lors du deuxième tour", explique Benjamin Sinot qui travaille à la succession d’Éric Struelens, qui quitte l’équipe en fin d’année, et privilégiera sûrement la piste interne.

Toujours en bas de tableau, Maffle B s’est logiquement incliné à Blaregnies, une équipe décidément intraitable à domicile. David Lechêne tenait à relativiser le résultat et à retenir du positif: "On a été bon lors des 25 dernières minutes ; on a gagné la seconde mi-temps. Blaregnies a fait mal grâce à son adresse à distance. Notre changement de défense a permis d’inverser la tendance mais c’était déjà trop tard, surtout à huit. La sérieuse remise au point en semaine a porté ses fruits. On va continuer à travailler pour bien recevoir Enghien samedi."

Le leader enghiennois ne s’est pas fait peur et a déroulé face à Ellignies. "On a soigné les bobos et laissé les anciens au repos, donnant du temps de jeu à deux U17. Bravo à Ellignies. Malgré ses soucis, il a fait le job. On espère bien finir à Maffle, histoire d’oublier Blaregnies."

« C’était trop peu ! »

Dans les rangs d’Ellignies, Benoît Devleeschauwer se montrait soulagé que le match se termine: "On n’était que sept dont Lemahieu, à peine de retour de blessure, et c’était trop peu pour inquiéter une équipe solide. La messe était dite à la pause, on n’a pu résister à la grosse pression imposée par Enghien."

Sans faire de bruit, Dottignies poursuit sa belle série et décroche son septième succès dans la salle de Flénu à la plus grande joie de Damien Schiavone: "C’était loin d’être gagné d’avance car on y allait sans intérieur, Kevin Houtteman s’est ajouté à la liste des absents aux côtés de Landsheere et Derycke. Flénu menait à la pause mais on a changé le dispositif avec succès. Cette victoire va nous donner le moral avant d’accueillir Wasmuël samedi soir."

Enfin, dimanche, Stambruges se déplaçait justement à Wasmuël avec l’intention de battre un concurrent direct. Très entreprenant dès l’entame du match, les joueurs d’Olivier Detrain ont vite pris les devants avant de gérer la rencontre. "On a su prendre l’adversaire à la gorge. Notre grosse défense a été efficace. En zone, la gestion a été parfaite, même si nous dépendions des tirs extérieurs des locaux. Cette victoire est une bonne affaire au classement mais on ne va pas s’emballer. Nous avons perdu à Quaregnon, preuve que des surprises sont possibles chaque semaine. Le championnat est encore long et on fera les comptes fin avril", commentait le coach qui espère finir sur une bonne note samedi contre Boussu.