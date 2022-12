Florimond Smars ne comprend pas la mauvaise passe de la Real: "Comme un mauvais sort jeté sur nous"

Le défenseur central, qui a fini quasiment avant-centre dans les arrêts de jeu, a raison de pointer les efforts consentis par les Camomilles. Car en deuxième période, ils ont fait plus que tenir tête à une très belle et organisée équipe de Meux. "On a montré du caractère en seconde période. On recolle. On a bien cadenassé l’adversaire. On maîtrisait bien le jeu et on ne laissait pas beaucoup d’occasions. Mais pour l’instant, cela ne tourne pas pour nous. C’est la faute à pas de chance. C’est un tout pour l’instant. On a l’impression qu’une pièce coince l’ensemble de l’engrenage alors que tout tournait en début de saison. On doit l’identifier au plus vite et faire que ces petits détails arrêtent de tourner en notre défaveur."

« La roue finira bien par tourner »

Depuis quelques semaines, la Real a apporté des changements dans son jeu. Malheureusement, cela ne porte pas encore ses fruits. "On essaie de se rassurer au maximum derrière. On est plus sobre dans notre jeu. On prend moins de risques vu la malchance qui pèse sur nous. Cela fonctionne pas mal. Mais cela se joue chaque fois à un rien pour l’instant…"

C’est logique après un 0 sur 21 mais on a forcément senti pas mal de nervosité sur la pelouse. Et cela a augmenté au fil de la rencontre. C’est pourtant collectivement que la différence pourra se faire. "On doit rester le plus lucide possible. On doit avoir confiance en nos qualités. C’est impossible que l’on ait tout perdu en quelques semaines. Il faut continuer à bosser et le fruit de ce travail finira bien par arriver."

La trêve fera aussi le plus grand bien aux Fusionnés afin de vider les têtes et de soigner les bobos. Mais avant cela, il reste une dernière opportunité de briser la spirale négative. Mais ce sera loin d’être évident face à une équipe de Warnant qui tourne à plein régime. "C’est un candidat au titre annoncé. On sait que ce ne sera pas facile là-bas. Mais on a déjà tenté face à Hamoir, une autre équipe en forme. Cela a failli fonctionner. On doit donner le maximum pour revenir avec quelque chose. Malgré la période difficile, on ne doit pas lâcher. La roue finira bien par tourner."

Les Acrenois peuvent prendre exemple sur Tournai qui a aussi connu quelques soubresauts en D3. Mais les Sang et Or ont fini par bien rebondir en faisant confiance à leur groupe et… à leur staff. Car dans les moments durs, la tendance est souvent à la facilité: celle de virer le coach. Mais ici, on ne voit pas comment un autre entraîneur pourrait en faire plus que le trio en place !