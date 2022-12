Celles et la Frat craquent, Kain se replace

Les Cellois du Blue Gold se sont quant à eux fait surprendre par un BCJS Estaimpuis qui quitte ainsi la zone rouge pour le plus grand bonheur de Ludovic Guyot, qui avait emmené le fiston Alexis de retour de son match P1 à l’Olympic: "Aller gagner dans mon ancien club, ça fait naturellement très plaisir. Nos hôtes ont appliqué une zone recentrée sur Alex mais on a bien su faire circuler le ballon pour trouver d’autres solutions. Défensivement, collectivement, on avance dans la bonne direction. Maintenant, il nous faut encore gagner en précision car nos stats au tir restent assez calamiteuses avec 50% aux lancers et seulement un sur dix-sept à distance !"

Des chiffres calamiteux, c’est également ce qu’évoquait Damien Schiavone à la JS Dottignies qui n’a inscrit que 28 maigres points à Boussu. "Le plus mauvais match de la saison avec un score de poussins, c’est tout bonnement honteux offensivement. Et j’avais pourtant demandé de jouer rapidement pour contourner la zone de locaux expérimentés, mais impossible d’y arriver. Enfin, je m’inclus dans ce plantage car je n’ai sans doute pas non plus effectué les bons choix défensivement."

Enfin, pour la première d’Émilien Duhamel, Tournai a montré un beau visage mais a été sévèrement sanctionné. "J’ai trouvé les gars très combatifs, avec un mental d’acier. Malheureusement, chaque fois qu’on faisait mine de revenir dans le match, mes gars étaient sifflés. Quatre joueurs sont ainsi sortis pour cinq fautes, tandis que l’Union Boraine héritait de plus de 50 lancers-francs ! Du jamais vu."