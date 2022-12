Une seconde période Tambour… marquant

Pas de juge de ligne pour cette rencontre de P1 que M. Hadits sifflera parfaitement. La première période ne restera pas dans les annales de la série. Si Ranieri doit déjà se coucher dès la deuxième minute sur un envoi de Courtin Silva, il faut attendre trente-huit minutes (!) pour voir une seconde action intéressante. Bulteel trouve Tambour au second poteau mais Minsart est à la bonne place pour capter le cuir. On prend les mêmes acteurs, on recommence quatre minutes plus tard mais c’est Fall qui s’interpose entre les deux Luingnois… Et c’est déjà tout pour une très pauvre période initiale !

Les spectateurs ont l’occasion de se réchauffer un peu plus après la pause. Après des essais non cadrés de Miceli et E. Windal, Delcourt saute plus haut que tout le monde pour placer un heading en lucarne (1-0). La joie locale ne durera pas. Ransart réplique et le tir de Venezia est malencontreusement contré dans ses propres filets par Catteau (1-1).

Luingne n’est pas abattu par ce coup du sort et reprend le chemin du but adverse. Le centre de Delabie est repris d’une tête plongeante par Tambour mais le cuir passe du mauvais côté du poteau. Dans la foulée, il faut encore un retour salvateur de Fall pour empêcher Verghote de pouvoir armer vers Minsart. Luingne domine encore mais Verghote, Tambour et Wouansi ne peuvent concrétiser cela au marquoir. C’est cependant chose faite à un peu plus d’un quart d’heure du terme lorsque Derzelle isole Tambour qui contrôle et réussit sa volée face au portier ransartois (2-1). Le ballon est à peine remis en jeu que Hemal se retrouve seul face à Ranieri qui réussit une parade inouïe. Le portier luingnois reste attentif sur des centres visiteurs dangereux. L’orage est passé. Et si Tambour bute une première fois à Minsart, il gagne son second duel en profitant d’une touche prolongée dans sa zone (3-1).

Le premier tour s’achève parfaitement pour Luingne qui peut se rendre à Belœil la semaine prochaine en toute sérénité avec la satisfaction du devoir accompli ce dimanche.