Une première titularisation réussie pour Logan Charlo

Dans le camp d’en face, Steven Drangemont pestait. "Prendre un point était le minimum pour nous ce dimanche vu la physionomie du match. Ath marque sur sa première occasion et sur un cadeau de notre part, alors qu’on a une kyrielle de possibilités. Dans le jeu aussi, je pense qu’on était plus fort sur l’ensemble de la partie. Le souci est toujours le même: on a des possibilités, mais on ne sait pas mettre un ballon au fond. Et à partir du moment où on fait des fleurs à l’adversaire, on ne peut pas y arriver. On n’aura jamais deux adversaires qui se gênent sur un ballon anodin en toute fin de match… C’est frustrant car on a beau bien jouer, cela ne rapporte rien. Et pourtant, je n’ai pas grand-chose à reprocher aux garçons dans la mentalité et l’investissement. On voit de bonnes choses mais il faut être plus réaliste dès le match à six points contre Gosselies du prochain week-end", disait le coach tertrois.