Un bon point qui va se payer très cher

Molenbaix n’est pas près d’oublier l’arbitrage de cette rencontre disputée sur la pelouse de Flénu. Non seulement Molenbaix a été durement sanctionné au niveau des cartons distribués mais le staff technique se serait fait insulter par l’homme en noir au terme de la partie (bande de guignols). On est en droit d’attendre mieux de la part de celui qui doit diriger le jeu… Pour ce qui est de la rencontre, Flénu montrait plus de caractère que les visiteurs en première période. Et si Duchatelet déflorait le marquoir, S. Belasfar rétablissait logiquement la parité avant la demi-heure avant que Cammisuli ne permette aux promus de prendre l’avantage avant les citrons. Molenbaix remonte sur le terrain avec une autre mentalité mais Tingiya Dogo est exclu et laisse ses équipiers à dix. Ce qui n’empêche pas Duchatelet de signer un doublé à un gros quart d’heure du terme. Molenbaix aura encore deux belles possibilités de revenir avec les trois points mais sur l’une d’entre elles, c’est la transversale qui renvoie la tentative de Camara. Cela dit, le point pris est considéré comme une belle performance par les visiteurs.